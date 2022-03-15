"Давать прогнозы пока не хотим": Песков о мирных договоренностях с Украиной

Спикер Путина прокомментировал, когда Украина и РФ смогут договориться.
Спикер президента страны-оккупанта Дмитрий Песков прокомментировал возможность скорейшего соглашения с Россией о мирных договоренностях.
Об этом сообщают "РИА Новости".
По его словам, пока не известно, когда Россия пойдет на подписание мирных договоренностей с Украиной.
"Давать прогнозы пока не хотим, ждем результатов, о которых можно информировать общественность", — заявил он.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что переговоры между Украиной и РФ по поводу войны продолжаются достаточно конструктивно, в частности, РФ делает многое для того, чтобы договориться.
Читайте также: