"Давать прогнозы пока не хотим": Песков о мирных договоренностях с Украиной

"Давать прогнозы пока не хотим": Песков о мирных договоренностях с Украиной

Спикер Путина прокомментировал, когда Украина и РФ смогут договориться.

Спикер президента страны-оккупанта Дмитрий Песков прокомментировал возможность скорейшего соглашения с Россией о мирных договоренностях.

Об этом сообщают "РИА Новости".

По его словам, пока не известно, когда Россия пойдет на подписание мирных договоренностей с Украиной.

"Давать прогнозы пока не хотим, ждем результатов, о которых можно информировать общественность", — заявил он.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что переговоры между Украиной и РФ по поводу войны продолжаются достаточно конструктивно, в частности, РФ делает многое для того, чтобы договориться.

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