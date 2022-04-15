"Давайте есть слона по частям": Венедиктова рассказала о нюансах обмена Медведчука

"Давайте есть слона по частям": Венедиктова рассказала о нюансах обмена Медведчука

Генпрокурор не уверена, что "россияне захотят себе Медведчука".

Если все стороны согласятся, то подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук может быть обменен на удерживаемых в России украинских военнопленных и заложников. Тот факт, что Медведчук является гражданином Украины, не помешает обмену.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в прямом эфире общего информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Я считаю, что если гражданин Украины дает согласие на такой обмен, то такой обмен вполне возможен", – сказала генпрокурор.

Она уточнила, что для проведения обмена не обязательно вынесение судебного приговора по делу Медведчука, однако есть другие нюансы.

"Здесь есть технические особенности. Я думаю, что наоборот (не нужен приговор суда – ред.). Давайте есть слона по частям – то есть, посмотрим, как будет продвигаться, и захотят ли вообще россияне себе Медведчука, возможно ли это вообще теоретически. Захочет ли Медведчук такого обмена. То есть, теоретически мы думаем, что захочет. Поэтому будем смотреть, как будет идти процесс, и дальше будем смотреть техническую сторону этого процесса", — пояснила Венедиктова.

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский и СБУ сообщили о задержании Медведчука, переодетого в украинскую военную форму.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что сначала Медведчук даст показания, позволяющие Украине узнать, как Россия готовила войну и сколько времени это длилось. И после этого возможен суд.

В то же время, президент Владимир Зеленский предлагает обменять Медведчука на пленных украинцев.

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