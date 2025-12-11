- Дата публикации
"Давайте проверим Путина": Рютте сделал заявление о сроках заключения мирного соглашения по Украине
Рютте считает Трампа единственным, кто может заставить Путина сесть за стол переговоров, и предложил проверить президента России.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что трудно назвать сроки заключения мирного соглашения по Украине, поскольку непонятно, действительно ли президент России Владимир Путин готов к миру.
Об этом Рютте сказал 11 декабря во время Мюнхенской конференции по безопасности.
На вопрос о возможных сроках заключения мирного соглашения Рютте ответил: «Трудно сказать, это честный ответ».
Генсек НАТО обратил внимание, что есть определенные сложные вопросы по восстановлению, гарантиям безопасности и территории. Он отметил, что США и Европа «могут прийти к согласию», но не уверен, что это касается Путина.
«До сих пор Путин играл в миротворца только тогда, когда это было ему выгодно, чтобы выиграть время и продолжить войну. Президент Трамп хочет положить конец кровопролитию сейчас, и он единственный, кто может заставить Путина сесть за стол переговоров. Поэтому давайте проверим Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира, или он предпочитает продолжение резни», — высказался Рютте.
К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта неделя «может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития». Глава государства и его команда работают над определением реалистичных шагов для окончания войны, общаясь с партнерами.
По данным журналиста издания Axios Барака Равида, 10 декабря Украина передала свой ответ администрации Трампа относительно последнего проекта мирного плана.