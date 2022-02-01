"Давайте введем и посмотрим": Зеленский о том, что в Лондоне могут конфисковать деньги олигархов из РФ

"Давайте введем и посмотрим": Зеленский о том, что в Лондоне могут конфисковать деньги олигархов из РФ

Зеленский рассказал, что в Украине тоже борются с олигархами.

Владимир Зеленский прокомментировал введение санкций против российских олигархов в Лондоне. Президент Украины считает, что их следует вводить в действие.

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Об этом он сказал 1 февраля на совместном брифинге с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Что касается "грязных" денег российских олигархов в Лондоне, то нам бы со своими олигархами разобраться. У них тоже есть деньги в некоторых городах. Я думаю, что если Лондон будет серьезно разбираться с этими вопросами, мы обязательно поддержим это, потому что мы сами относимся к вопросу деолигархизации очень внимательно. Мы уже проголосовали в Верховной Раде первый закон о деолигархизации. Это только начало такой очень сложной реформы", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что в Украине также борются с олигархами, и их влиянием на государство и предложил Великобритании вводить санкции против российских олигархов.

"Великобритания борется с этим и вы должны понять, что нам тоже с этим не просто. Они (олигархи – ред.) не должны влиять на экономику государства, и тем более на политику того или иного государства, потому что это дестабилизирует ситуацию внутри. А в Украине самое главное — это стабильная ситуация, потому что повлиять на нас и ввести более глубокую эскалацию можно только тогда, когда страна слабая. Что касается санкций, которые могут остановить ту или иную эскалацию со стороны России, то давайте введем, а затем посмотрим", — сказал президент.

Визит Джонсона: как прошла встреча премьер-министра Великобритании и президента Украины

Напомним:

В Великобритании обещают объявить санкции против олигархов Путина. Речь идет о собственности друзей главы Кремля в Лондоне. Таким образом, премьер-министр Борис Джонсон стремится сдержать Москву от вторжения в Украину. В настоящее время Великобритания планирует ввести санкции только против тех, кто непосредственно вовлечен в деятельность по дестабилизации Украины.

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