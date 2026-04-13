Давид победил Голиафа: Мадяр объявил о конце эпохи Орбана и исторической победе

Петер Мадяр

Венгрия вошла в историю, сместив режим премьера Виктора Орбана , заявил лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр.

Об этом HVG .

Мадяр выступил перед сторонниками на площади Баттьяни в Будапеште, где объявил об убедительной победе своей политической силы. По его словам, Тиса получила две трети голосов, что обеспечивает партии беспрецедентно сильный мандат.

«Это не просто много – это очень много. Вы предоставили нам право строить рабочую страну для всех венгров», — подчеркнул политик.

Он поблагодарил семью, партийцев, десятки тысяч волонтеров и всех, кто поддерживал кампанию. Мадяр подчеркнул, что победу удалось одержать «вопреки мощному давлению», ведь, по его словам, провластные силы использовали государственный ресурс и тратили значительные средства на информационные кампании.

"Сегодня правда победила ложь", - заявил он, обращаясь к избирателям.

Политик также назвал эти выборы продолжавшейся последние два года «битвой Давида и Голиафа», и заверил, что победа принадлежит всей стране — даже тем гражданам, которые не голосовали за его партию.

Кроме того, Мадяр призвал президента Венгрии Тамаша Шуйока, главу Конституционного суда и генерального прокурора сложить полномочия.

Выборы в Венгрии – что известно

Напомним, в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы . Основными соперниками стали оппозиционная партия Тиса Петер Мадьяр и правящая партия Фидес, которую возглавляет Виктор Орбан.

Премьер-министр Виктор Орбан поздравил оппозиционного политика Петера Мадьяра с победой.

По состоянию на 21:30 мск избирательные участки закрылись. Голосование ознаменовалось рекордной активностью : явка достигла около 79–80%, что стало самым высоким показателем в истории страны.