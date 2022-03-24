Давите на агрессора, усиливайте санкции против тех россиян, кто развязал и пропагандирует эту войну - Зеленский

Давите на агрессора, усиливайте санкции против тех россиян, кто развязал и пропагандирует эту войну - Зеленский

Президент Украины ответил, видит ли он союзниками Италию и ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в парламент Италии и итальянский народ.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

На вопрос журналиста о том, какими он видит Италию и ЕС: другом, союзником или сторонним наблюдателем президент ответил, что стремление Украины стать равноправным членом европейского сообщества остается неизменным. Также он поблагодарил премьер-министра Драги за четкую позицию и желание видеть Украину равноправным членом ЕС.

"Этот трагический исторический момент, эта война сделала очевидным определенные вещи. Сегодня мы хорошо уже понимаем, кто в мире наш настоящий друг и партнер, кто реальный союзник, а кто действительно, к сожалению, занял место зрителя и наблюдателя в этом античеловеческом театре войны Наше стремление стать равноправным членом европейского сообщества остается неизменным, и я благодарен премьер-министру Драги за четкую позицию и желание видеть Украину равноправным членом ЕС, ведь сегодня именно Украина отстаивает в кровавой борьбе все европейские ценности и свободы, потому что это и наши. ценностями и свободами. Разве это не является убедительным свидетельством того, что Украина – давно европейская страна. Но мы платим за это слишком большую цену – это жизнь наших людей", – отметил Зеленский.

Он также напомнил, что обращался в парламент Италии и итальянский народ.

"В трудные моменты мы всегда помогали друг другу. Во время эпидемии наводнения наши врачи и гуманитарные грузы одни из первых поехали в Италию, во время наводнения на Украине мы получили и почувствовали вашу помощь. Ваша всесторонняя помощь нужна нам и сейчас, потому что Украина переживает один из самых сложных этапов своей истории: Жмите на агрессора, усиливайте санкций в адрес тех россиян, кто развязал и пропагандирует эту войну, отказывайтесь от российских товаров, отзывайте с российского рынка свои кампании. экономике, в опустевших полках в магазинах, в арестованных яхтах и особняках, в невозможности путешествовать по вашей прекрасной живописной стране", – добавил президент Украины.

Напомним, лидеры Европейского союза и президент США Джо Байден на предстоящем саммите ЕС планируют вновь подтвердить свое единство по поддержке Украины в войне, которую начала Россия, и осудить страну-агрессорку. Также вполне вероятно, что лидеры проведут "политическое обсуждение" по поводу новых санкций для России.

Об этом накануне саммита журналистам рассказал высокопоставленный европейский чиновник, сообщает Интерфакс-Украина.