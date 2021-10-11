Давление 120 на 90: в грузинской пенитенциарной службе уверят, что Саакашвили чувствует себя нормально

По информации пенитенциарной службы Грузии, артериальное давление у бывшего президента 120 на 90.
В Грузии пенитенциарная служба заявила, что состояние здоровья бывшего президента страны Михеила Саакашвили нормальное.
Об этом сообщает "Интерфакс".
"Не соответствует действительности распространенная СМИ информация о том, что состояние здоровья Михеила Саакашвили ухудшилось. Он принимает назначенные медикаменты. Состояние его здоровья на этот час нормальное и жизненные показатели в норме", - говорится в сообщении.
При этом артериальное давление у Саакашвили 120 на 90.
"В связи с голодовкой Михеил Саакашвили находится под постоянным наблюдением врачей", - отмечается в заявлении.
Ранее личный врач третьего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что политика следует немедленно доставить в клинику. У Саакашвили — болезнь крови талассемия. Врач отметил, что при этой болезни не может быть абсолютно никакого голодания.
После заявления личного врача об ухудшении состояния здоровья из-за голодовки экс-президента Грузии Михеила Саакашвили возле стен тюрьмы в городе Рустави, где содержат политика, собрались его сторонники. Они попросили третьего президента страны прекратить голодовку.
14 октября соратники Саакашвили соберутся на проспекте Руставели и потребуют его освобождения.
Добавим, что 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
Читайте также:
- В Грузии заявили, что Саакашвили вернулся, чтобы осуществить государственный переворот
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что не помилует Саакашвили
- Саакашвили перед задержанием опубликовал видеообращение, в котором призвал сторонников к активности на выборах
- В Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания
- "Я знал, что меня арестуют": задержанный в Грузии Саакашвили написал письмо из тюрьмы
- "Он благодарен бывшей жене": депутат из "Слуги народа" прокомментировала свои отношения с Саакашвили
- Саакашвили раздора: какой градус напряжения в послевыборной Грузии и какими будут отношения с Украиной