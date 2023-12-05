Давление на Байдена или компромисс: почему в США связывают помощь и защиту собственной границы

Американские конгрессмены объяснили свое решение связать голосование за помощь Украине и усиление безопасности на границе с Мексикой. Они уверяют, что "в этом нет ничего удивительного".

В США говорят, что сочетание помощи Украине и защита границы с Мексикой призвано показать американцам, что Соединенные Штаты могут одновременно поддерживать партнеров и решать внутренние вопросы.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Здесь нет ничего удивительного, что для согласования определенного законопроекта его присоединяют к другому... Это один из способов влияния политических партий друг на друга для достижения целей. И, честно говоря, я считаю, что нам нужно улучшить безопасность нашей границы. Мы имеем более 200 тысяч нелегалов только за последний год", — объяснил конгрессмен-демократ от штата Калифорния Джим Коста.

В то же время, большинство законодателей от Демократической и Республиканской партий утверждают, что таким образом в США пытаются надавить на администрацию Джо Байдена, чтобы там уделили больше внимания миграционному кризису.

Конгрессмен-демократ от штата Иллинойс Брэд Шнайдер утверждает, что цель обоих законопроектов – защитить суверенитет и границы обоих государств.

"Так же, как Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета, в интересах Соединенных Штатов – убедиться, что граница Украины в безопасности, и она является успешной демократией. Также США должны убедиться, что мы защищаем собственные границы и собственную демократию", – сказал Шнайдер.

По словам республиканского конгрессмена от штата Техас и главы комитета по иностранным делам Майкла Маккола, помощь Украине в тандеме с усилением границы США объяснит обычным американцам, что поддержка партнеров не мешает одновременно решать и собственные проблемы.

"Это своего рода компромисс. Если мы сможем получить мощный пакет для безопасности нашей границы, это поможет послать сигнал нашим людям здесь, что мы можем делать и то и другое. Здесь нет выбора "или – или", мы можем не только защитить свой границу, но и защитить Украину", – говорит Маккол.

Следует добавить, что сначала усилить охрану границы США и объединить этот вопрос с помощью Украины потребовали именно республиканцы в Палате представителей. Однако теперь голоса в поддержку этой инициативы все чаще раздаются и от законодателей Сената, и от демократов в целом.

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Представители обеих партий подчеркивают, что нелегальное пересечение границы США с Мексикой превратилось в настоящий кризис и требует срочного разрешения.

В то же время, по словам сенатора-демократа от штата Коннектикут, связывать Украину с миграционным кризисом в США – это сродни "держать украинскую помощь в заложниках" сложного внутреннего американского вопроса.

Он отмечает, что Вашингтон не может провести двухпартийную иммиграционную реформу за последние 40 лет.

"Я считаю, что это очень досадно, что Украина и ее суверенитет оказались в заложниках большой внутриполитической проблемы США. Проблемы, которую можно решить, но это будет трудно сделать за следующие две недели", — добавил сенатор.

Напомним, издание News Yahoo сообщило, что Конгресс США должен принять меры по военной помощи Украине. Если законодатели этого не сделают, то велик риск, что к концу этого года деньги закончатся. Зеленский обратится к сенаторам США, чтобы объяснить важность военной помощи.

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