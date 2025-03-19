Давление на РФ должно быть более качественным: Зеленский сказал, кто "вычеркивает людей" из санкционных списков

Проблема санкций против РФ, прежде всего, заключается не в количестве ограничений, а в их качестве и имеющихся возможностях обхода.

Венгрия и США постоянно вычеркивают отдельных пособников российской агрессии из санкционных списков, в то время как нужно усиливать давление на Россию. Впрочем, Украина верит, что президент США Дональд Трамп продолжит внедрять санкции против физических лиц и сделает их более действенными.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с преподавателями и студентами университетов Финляндии.

"Санкции должны работать, вопрос — как они работают. Мне кажется, что сегодня мы должны говорить не о количестве, а о качестве. Продолжать санкционные пакеты, но делать это качественно, потому что есть обход санкций, есть список людей, которых постоянно вычеркивают из санкционного списка. Или вычеркивают в Европе — это делает Венгрия, или вычеркивают в Соединенных Штатах Америки. Но сейчас мы очень верим, что президент Трамп личные санкции будет вводить еще сильнее", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что в санкциях против банков есть исключения, позволяющие им обходить ограничения, а также страны, которые помогают банкам в этом. Проблема с обходом санкций также актуальна и для теневого флота России.

"Мы говорим о сотнях кораблей, которые обходят санкции, потому что санкции внедрены отдельным перечнем для теневого флота. Поэтому я бы очень хотел и очень верю, что Америка продемонстрирует серьезные шаги по санкционной политике с точки зрения качества, а не только количества", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, США рассматривают возможность ослабления антироссийских санкций, если будет достигнута договоренность о прекращении огня в Украине. Такие заявления вызвали неоднозначную реакцию, потому что Кремль продолжает агрессию против Украины, а военные действия не прекращаются.

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