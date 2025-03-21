Давление на Россию должно быть "осязаемым": президент Чехии отреагировал на атаку по Одессе

Петр Павел заявил, что нет оснований полагать, что Россия серьезно настроена на перемирие.

Такие масштабные атаки, как удар по гражданским целям в Одессе в четверг, 20 марта, особенно в момент, когда полным ходом идет переговорный процесс о прекращении огня и возможном мирном урегулировании, свидетельствует о том, что российская сторона не настроена серьезно и не стремится заключить перемирие.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу, 21 марта.

Накануне визита в Киев Павел посетил Одессу и стал свидетелем самой масштабной атаки российских дронов на город. Он отметил, что, вероятно, нужно существенно увеличить давление на Россию, чтобы она изменила свое отношение к мирным переговорам.

"Судя по тому, что мы можем видеть и слышать, пока не похоже, что российская сторона намерена заключать какое-либо перемирие. Видимо, потребуется применить то давление, о котором говорил американский президент Дональд Трамп, и которое должно быть достаточно осязаемым для России, чтобы она отреагировала", — подчеркнул президент Павел.

По словам президента Чехии, Россия игнорирует международное право и фактически совершает военные преступления, нанося удары по гражданским объектам, в том числе медицинским учреждениям и машинам Скорой помощи.

"Судя по тому, что мне удалось услышать и что в конечном итоге задокументировано и передано в Гаагу, таких случаев были сотни. Если кто-то нападает на людей, которые беззащитны и находятся на лечении, — это яркое доказательство варварства, у меня нет для этого другого слова", – отметил Петр Павел, который в ходе сегодняшнего визита посетил детскую больницу "Охматдет", которую россияне атаковали в июле прошлого года.

Напомним, РФ атаковала Одессу тремя группами "Шахедов" во время встречи там президента Чехии и вице-премьера Украины

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