"Давление надо сбивать": Зеленский рассказал, какие у него отношения с Байденом

"Давление надо сбивать": Зеленский рассказал, какие у него отношения с Байденом

Зеленский признался, что во время вопросов о давлении США у него возникает дежавю, ведь то же самое журналисты спрашивали и во время президентства Дональда Трампа.

Президент Владимир Зеленский заверил, что во время переговоров со своей американской коллегой Джо Байденом он не ощутил на себе никакого давления со стороны США.

Об этом сказал глава государства на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.

Зеленский признался, что во время вопросов о давлении США у него возникает дежавю, ведь то же самое журналисты спрашивали и во время президентства Дональда Трампа.

"По поводу давления, давление со стороны Соединенных Штатов Америки я не чувствовал, это правда. У меня как дежавю. У меня спрашивала тогда о других вещах, когда был президентом Трамп, чувствовал ли я давление. А сейчас другой президент, и опять такое же вопрос о давлении. Давление не чувствую. Если будет — обязательно скажу. Потому что с давлением очень опасно жить. Вы знаете — давление надо сбивать", — сказал он.

Напомним, что 9 декабря Владимир Зеленский и Джо Байден поговорили по телефону о ситуации с безопасностью на украинско-российской границе.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Евросоюза пять путей реагирования на агрессию Российской Федерации, а также оценил возможность возобновления работы Нормандского формата.

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