"Давление работает": Зеленский рассказал, как визит Путина в Китай может повлиять на войну

Зеленский объяснил, почему Путин не хочет мира / © ТСН

Кремлевский глава Владимир Путин постарается использовать встречу в Китае для продолжения войны.

Именно так президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Париже 4 сентября прокомментировал визит российского диктатора Владимира Путина в Китай.

По мнению украинского лидера, Путин постарается подать эту встречу как «разрешение» на продолжение полномасштабной войны.

«Путин будет пытаться использовать (встречу в Китае — ред.) как разрешение для продолжения войны», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что Россия полностью отвергает любые мирные инициативы и никакого стремления к миру со стороны Путина пока не наблюдается.

В то же время, по словам Зеленского, несмотря на демонстративную уверенность, ситуация для Кремля усложняется. Президент подчеркнул, что международное давление на Россию и ее экономику работает. Он также добавил, что это давление влияет и на тех, кто продолжает сотрудничать с РФ.

«Давление работает, ситуация усложняется для российской экономики и для тех, кто торгует с Россией», — подытожил украинский лидер.

Напомним, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, 26 стран обязались принять участие в силах поддержки в Украине, будь то наземным, морским или воздушным путем, после войны.

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина станет «стальным дикобразом».

В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не исключал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал условие для переговоров с украинским лидером.