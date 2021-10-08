"Давно пора создать новый": после скандала "слуги народа" массово покидают партийный чат

"Давно пора создать новый": после скандала "слуги народа" массово покидают партийный чат

Депутат неадекватно отреагировала на смерть коллеги.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова в партийном чате "слуг" прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова, написав, что стало "на одного врага меньше". После этого ее коллеги по партии начали массово покидать партийный чат.

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В частности, чат оставили Александр Качура, Ирина Верещук и Богдан Яременко.

Один из них написал, что "давно пора создать новый фильтрованный чат".

Ранее народные депутаты с трибуны Верховной Рады осудили народного депутата от "Слуги народа" Галину Третьякову за пренебрежительный комментарий о смерти Антона Полякова.

Напомним, 8 октября умер депутат Верховной Рады Антон Поляков. Как сообщает полиция, мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По предварительной версии, причиной смерти стала острая коронарная недостаточность вследствие острой ишемической болезни сердца.

Смерть нардепа Антона Полякова: полиция уже сообщила о причинах смерти

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