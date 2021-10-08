"Давно пора создать новый": после скандала "слуги народа" массово покидают партийный чат

Депутат неадекватно отреагировала на смерть коллеги.
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова в партийном чате "слуг" прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова, написав, что стало "на одного врага меньше". После этого ее коллеги по партии начали массово покидать партийный чат.
В частности, чат оставили Александр Качура, Ирина Верещук и Богдан Яременко.
Один из них написал, что "давно пора создать новый фильтрованный чат".
Ранее народные депутаты с трибуны Верховной Рады осудили народного депутата от "Слуги народа" Галину Третьякову за пренебрежительный комментарий о смерти Антона Полякова.
Напомним, 8 октября умер депутат Верховной Рады Антон Поляков. Как сообщает полиция, мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
По предварительной версии, причиной смерти стала острая коронарная недостаточность вследствие острой ишемической болезни сердца.