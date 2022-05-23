Давосский форум и Рамштайн-2: Зеленский рассказал о планах на неделю

Украина еженедельно расширяет свои международные связи, чтобы получить все необходимое для скорейшего завершения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский готовится начать новую неделю – максимальной дипломатической активности в интересах государства.
Об этом он рассказал в традиционном вечернем обращении к нации.
"В понедельник приобщусь к дискуссиям на Давосском форуме. Это самая влиятельная мировая экономическая площадка, на которой Украине есть что сказать. Будут в течение недели и другие публичные выступления, в частности обращение к сообществу университета Стэнфорда. А также специальный формат общения с политическим и экспертным сообществами Индонезии", – сказал он.
В графике и большое количество контактов на двустороннем уровне с представителями разных государств и международных организаций.
"Наше государство еженедельно расширяет свои международные связи, чтобы получить все необходимое для скорейшего завершения войны. Состоится новая встреча представителей государств-партнеров – «Рамштайн-2», если называть эту группу по месту первой встречи в Германии. Ожидаем новых полезных решений для нашей обороны", — резюмировал глава государства.
Напомним, что в рамках визита президента Польши Анджея Дуды, Украина предложила польской стороне ввести общий контроль на всех автомобильных пунктах пропуска.
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