Республиканцы в США угрожают демократам помощью Украине

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Республиканцы в Палате представителей США угрожают заблокировать военную помощь Украине на 2027 год, предусмотренную законопроектом о национальной обороне. Таким образом они пытаются добиться уступок от демократов. В частности, отказаться от усиления контроля над действиями министра обороны Пита Гегсета и президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на семерых собеседников, осведомленных о ходе переговоров.

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Изъятие соответствующих положений из документа инициировали спикер Палаты представителей Майк Джонсон и глава Комитета по иностранным делам Брайан Маст.

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Под угрозой оказались расширение военной поддержки Украины, обмен разведывательными данными и введение целевых санкций против России.

Таким образом республиканцы пытаются заставить демократов отказаться от законодательных норм, усиливающих контроль Конгресса за деятельностью министра обороны Пита Гегсета и президента Дональда Трампа.

В частности, говорится об ограничении их полномочий по ведению военных действий, усилению контроля за кадровыми решениями в вооруженных силах и ограничению командировочных расходов главы Пентагона до предоставления дополнительной информации о войне с Ираном.

На прошлой неделе Гегсет с незначительным преимуществом голосов избежал импичмента. Кроме того, его критикуют за устранение высокопоставленных военных офицеров.

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На этой неделе обсуждение оборонного законопроекта вышло на уровень руководителей профильных комитетов и руководства Конгресса. Финальную версию документа планируют согласовать уже в начале декабря.

Помощь Украине со стороны США — главное

Президент Владимир Зеленский ответил, может ли Украина после победы демократов на промежуточных выборах в США получить новый пакет помощи, первый после длительной паузы с апреля 2024 года. По его мнению, Украина должна добиваться получения средств и работать над новым пакетом помощи США. Он напомнил, что Штаты ранее остановили предоставление Украине 16 миллиардов долларов.

После победы демократов на выборах в Конгресс США сенатор Ричард Блюменталь призвал возобновить военную помощь Украине, ввести новые санкции против России и сменить американских переговорщиков. Он также выступил за усиление контроля над спутниковыми системами Илона Маска.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США больше не оказывают помощи Украине. Именно европейские государства сейчас являются главной опорой для Киева, без которой страна фактически потеряла бы внешнюю помощь.

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