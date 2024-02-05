"Дайте это мне на стол, чтобы я мог немедленно подписать": Байден призвал проголосовать за законопроект Сената США с помощью Украины

Президент США Джо Байден прокомментировал, что Сенат Конгресса США представил законопроект о выделении дополнительного финансирования вместе со средствами для Украины.

Об этом говорится в заявлении президента Джо Байдена о соглашении двухпартийного сената о национальной безопасности.

"Слишком долго, возвращаясь назад на десятилетия, иммиграционная система была сломана. Пора это исправить. Вот почему более двух месяцев назад я поручил членам моей администрации работать с двухпартийной группой сенаторов, чтобы наконец серьезно рассмотреть эту проблему. И вот что они сделали — работали круглосуточно, по праздникам и по выходным. Теперь мы достигли соглашения о двухпартийном соглашении о национальной безопасности, которое включает самый жесткий и справедливый набор пограничных реформ за десятилетия. Я решительно поддерживаю это", — отметил американский президент.

"Это сделает нашу страну безопаснее, сделает нашу границу более безопасной, будет относиться к людям справедливо и гуманно, сохраняя законную иммиграцию, отвечающую нашим ценностям как нации. Это дало бы мне, как президенту, новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, когда она станет перегружена. Это сделает наш процесс предоставления убежища более справедливым и эффективным, одновременно защищая наиболее уязвимых, что ускорит получение разрешений на работу, чтобы те, кто здесь и имеет квалификацию, могли быстрее добраться до работы, что создаст больше возможностей для объединения семей – через краткосрочные свидания, а также увеличит количество постоянных законных путей, что гарантирует, что наиболее уязвимые, малолетние дети без сопровождения имеют оплаченное юридическое представительство, что обеспечит ресурсы, о которых я неоднократно просил, чтобы обеспечить безопасность границы, добавив агентов пограничной патрульной службы, иммиграционных судей, офицеров по предоставлению убежища и передовые инспекционные машины, чтобы помочь обнаружить и остановить поток фентанила. Хотя это соглашение не касается всего, чего я хотел бы, эти реформы важны для того, чтобы сделать нашу границу более упорядоченной, безопасной, справедливой и гуманной", — говорится в заявлении.

"Двухпартийное соглашение о национальной безопасности также касается двух других важных приоритетов. Это позволяет Соединенным Штатам продолжать нашу жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы отстаивать свободу Украины и поддерживать ее способность защищаться от агрессии России. Как я уже говорил раньше, если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не будет ограничиваться только Украиной, и расходы для Америки увеличатся.Это соглашение также предоставляет Израилю все необходимое для защиты своего народа и защиты от террористов ХАМАС. ", — подчеркнул Байден.

"Нужно еще поработать, чтобы выйти на финишную прямую. Но я хочу прояснить кое-что: если вы, как и я, считаете, что мы должны обеспечить защиту границы сейчас, ничего не делать — это не вариант. Сотрудничая с моей администрацией, Сенат Соединенных Штатов выполнил трудную работу, необходимую для достижения двухпартийного соглашения.Теперь республиканцы Палаты представителей должны принять решение.Они хотят решать проблему?Или они хотят продолжать играть в политику с границей?Я принял свое решение.Я готов решать проблему.Я готов охранять граница И американский народ тоже Я знаю, что дома у нас есть разногласия, но мы не можем позволить партийной политике встать на пути выполнения наших обязанностей как великой нации Я отказываюсь позволить этому произойти В такие моменты мы должны помнить, кто мы являемся. Мы Соединенные Штаты Америки, и нет ничего, ничего, что выходит за рамки наших возможностей, если мы делаем это вместе", — заметил он.

"Я призываю Конгресс собраться и быстро принять это двухпартийное соглашение. Дайте это мне на стол, чтобы я мог немедленно подписать это как закон", – резюмировал Джо Байден.

Напомним, что ранее мы сообщали, что Сенат США представил законопроект по помощи Украине: на что предусмотрено финансирование.

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