"Дайте им подраться": Трамп цинично сравнил войну в Украине с дракой детей

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча с его участием, Владимира Зеленского и диктатора Путина все же состоится. Относительно двойной есть сомнения.

Об этом пишет Daily Caller.

«Будет трехсторонняя (встреча — Ред.) Двухсторонняя — не знаю, но трехсторонняя произойдет. Но, знаете ли, иногда люди к этому не готовы», — говорит Трамп.

Американский президент цинично сравнил кровавую войну в Украине до драки двоих детей на детской площадке.

«Я использую аналогию. Я использовал ее несколько раз. У вас есть ребенок, и есть еще один ребенок на площадке, на игровой площадке, и они ненавидят друг друга, и они начинают драться, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Спустя время они очень рады остановиться. Вы понимаете это? Это почти так же. Иногда они должны подраться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться. Но это длится уже давно. Многие погибли», — сказал он.

