"Дайте мне что-нибудь, чем я могу защитить свою страну": Зеленский обратился к США

"Дайте мне что-нибудь, чем я могу защитить свою страну": Зеленский обратился к США

Зеленский считает, что сейчас Украина нуждается не в бронежилетах и специальных шлемах, а самолетах и ракетах.

Президент Владимир Зеленский призвал США предоставить Украине тяжелое вооружение и технику.

Об этом глава государства сказал в интервью каналу Fox News.

По его словам, сейчас украинские военные больше нуждаются не в бронежилетах и специальных шлемах, а в тяжелом оружии.

"Просто дайте нам ракеты, дайте нам самолеты. Вы не можете дать нам F-18 или F-19 (американские истребители – Ред.) или что у вас есть, то дайте нам старые советские самолеты", – сказал Зеленский. " Вот и все. Дайте их мне в руки. Дайте мне что-нибудь, чем я могу защитить свою страну".

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не торгует своей территорией, а вопрос территориальной целостности и суверенитета нашего государства не обсуждается.

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