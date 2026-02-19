- Дата публикации
"Даже Америка не пообещает": Зеленский заявил о риске повторного нападения Путина
Даже с гарантиями безопасности никто не застрахован от возвращения Путина, отметил Зеленский.
Президент Владимир Зеленский отметил отсутствие действенных механизмов, которые бы гарантировали, что российский диктатор Владимир Путин не прибегнет к повторной агрессии против Украины в будущем.
Зеленский в интервью Пирсу Моргану, опубликованном на YouTube.
«На сегодняшний день никто не может дать нам, со всем уважением к могущественному американскому президенту и Америке в целом, очень твердому обещанию. Я имею в виду, что Америка является сильной страной и нам нужны ее гарантии безопасности. Но даже имея все это, никто не может сказать нам и дать нам обещание, что Путин не придет снова».
Зеленский отметил, что Украине требуются сильные гарантии безопасности.
«Когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы имеем в виду, что нам нужны сильные гарантии безопасности, что остальной мир или некоторые страны будут готовы ответить Путину, если он вернется со своей агрессией или когда он снова придет».
Отметим, Москва продолжает продвигать нарратив о «нелегитимности» украинской власти и настаивает на введении внешнего управления под эгидой ООН. Аналитики Института изучения войны (ISW) предупреждают: это стратегия для будущего нарушения любых договоренностей и повторного нападения на Украину. Об этом говорится в отчете ISW за 15 февраля.
Российское руководство не собирается соблюдать будущие мирные соглашения, даже если они будут подкреплены гарантиями безопасности от США. Как отмечают эксперты ISW, Кремль системно создает информационное поле, чтобы объявить любое правительство в Киеве, которое не является пророссийским марионеточным режимом, «незаконным».
Что предшествовало
Напомним, как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эксклюзивном интервью ТСН.ua, официальный Киев совместно с западными союзниками разработал четырехступенчатую систему гарантий безопасности. Она включает мощные Вооруженные силы, создание так называемой «коалиции желающих» для непосредственной защиты, наращивание совместного производства оружия и финальный аккорд — полноправное членство в Европейском Союзе. Уже сейчас Великобритания и Франция подписали декларации о намерениях по размещению своих сил.
Отметим, представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что Украина и США практически завершили работу над соглашением о гарантиях безопасности для Киева. Новый документ будет коренным образом отличаться от печально известного Будапештского меморандума.