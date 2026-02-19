"Даже Америка не пообещает": Зеленский заявил о риске повторного нападения Путина

© Associated Press

Президент Владимир Зеленский отметил отсутствие действенных механизмов, которые бы гарантировали, что российский диктатор Владимир Путин не прибегнет к повторной агрессии против Украины в будущем.

Зеленский в интервью Пирсу Моргану, опубликованном на YouTube.

«На сегодняшний день никто не может дать нам, со всем уважением к могущественному американскому президенту и Америке в целом, очень твердому обещанию. Я имею в виду, что Америка является сильной страной и нам нужны ее гарантии безопасности. Но даже имея все это, никто не может сказать нам и дать нам обещание, что Путин не придет снова».

Зеленский отметил, что Украине требуются сильные гарантии безопасности.

«Когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы имеем в виду, что нам нужны сильные гарантии безопасности, что остальной мир или некоторые страны будут готовы ответить Путину, если он вернется со своей агрессией или когда он снова придет».

Отметим, Москва продолжает продвигать нарратив о «нелегитимности» украинской власти и настаивает на введении внешнего управления под эгидой ООН. Аналитики Института изучения войны (ISW) предупреждают: это стратегия для будущего нарушения любых договоренностей и повторного нападения на Украину. Об этом говорится в отчете ISW за 15 февраля.

Российское руководство не собирается соблюдать будущие мирные соглашения, даже если они будут подкреплены гарантиями безопасности от США. Как отмечают эксперты ISW, Кремль системно создает информационное поле, чтобы объявить любое правительство в Киеве, которое не является пророссийским марионеточным режимом, «незаконным».

