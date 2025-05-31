Даже без результатов: эксперт объяснил, почему переговоры с РФ все равно нужны

Зеленский и Путин / © ТСН

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Даже если результат переговоров с Россией по поводу прекращения войны выглядит маловероятным, такие встречи имеют смысл, в частности для продвижения гуманитарного трека — в частности, обменов пленными.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

«У нас уже был обмен „тысяча на тысячу“ — не без проблем, но за три очереди его удалось реализовать. Если хотя бы для таких вещей нужны переговоры, почему бы и не ехать», — отметил он.

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По словам Чаленко, Украина последовательно требует предоставить проект так называемого российского мирного меморандума, о котором в Кремле упомянули в разговорах с Трампом и другими западными представителями.

«Россияне сами придумали этот документ, где должны быть условия прекращения огня, но до сих пор его никто не видел. Они не предоставляют США. Это классическая тактика Москвы, когда ультимативные требования озвучиваются в последний момент, чтобы дестабилизировать подготовку оппонентов», — подчеркнул эксперт.

Он провел параллели с переговорами 2022 года, когда делегацию РФ представили в последнюю ночь, а украинская сторона упустила возможность качественно подготовиться.

«Но для нас это не шоу. Это реальная возможность работать над деэскалацией. Хорошо, что наши партнеры — и американские, и европейские — отмечают необходимость режима прекращения огня», — подытожил Чаленко.

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Напомним, вскоре после первого раунда переговоров в Стамбуле 16 мая Россия обещала предоставить Украине меморандум о предстоящем мирном соглашении, предусматривающем прекращение огня. Однако 28 мая министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что страна-агрессорка до сих пор этого не сделала.

В то же время, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет говорить публично о своем «меморандуме», и уточнил, что детали российского проекта меморандума по украинскому урегулированию не будут обнародовать.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за два дня до запланированной на 2 июня российско-украинской встречи в Стамбуле ни Украина, ни Турция не располагают информацией о содержании так называемого «меморандума» РФ, в котором государство-агрессорка должно прописать свои предложения по мирному урегулированию.