Даже Китай увидел неспособность России выполнять договоренности — Подоляк

Нейтральные страны готовы принять участие в дискуссиях о справедливом мире в Украине.

Перед международным саммитом в Саудовской Аравии, который будет посвящен украинской формуле мира, все больше стран понимают, что Россия не соблюдает никаких правил, поэтому готовы обсуждать предложенный Украиной справедливый мир.

Об этом заявил в комментарии телеканалу FREEДОМ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, на фоне выхода России из зернового соглашения наблюдаются важные изменения в отношении нейтральных стран к войне, которую развязал Кремль в Украине.

“Нейтральные страны готовы участвовать в дискуссиях о справедливом мире, сознательно поддерживая Украину. Это увеличивает резонанс от таких дискуссий, вовлеченность становится другой”, — подчеркнул он.

Также читайте В Саудовской Аравии состоятся переговоры по мирному плану Зеленского — ОП

Кроме того, отметил Подоляк, значительно снизилась субъектность РФ, поскольку государству-агрессору перестают доверять.

"Даже представители Африканского континента понимают, что Россия не соблюдает никаких правил. Даже Китай увидел неспособность России выполнять договоренности, понимая, что с элитой, которая сегодня руководит Россией, невозможно вести переговоры и получать какие-то гарантии”, — подчеркнул советник председателя ОП.

Еще одним важным моментом, по его мнению, является то, что изменения на линии фронта показали миру, что эту войну Украина доведет до справедливого финала, несмотря на сложности в контрнаступательных действиях.

Напомним, в Китае решили отправить своего представителя на многосторонние переговоры по принципам мира в Украине, которые должны состояться в эти выходные в Саудовской Аравии.

Читайте также: