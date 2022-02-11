"Даже когда направляемся в Австралию": Блинкен сообщил о более 200 встречах с иностранными коллегами из-за украинского вопроса

Блинкен разговаривал по телефону с различными коллегами, уделяя особое внимание отношениям между Россией и Украиной.
Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне сказал журналистам, сопровождающим его в Канберру, что вопросы, связанные с Украиной и действиями России, продолжают оставаться в центре внимания американской администрации вне зависимости от того, где находятся ее сотрудники.
Об этом пишет "Интерфакс".
"Это остается главным в том, что мы делаем, и в том, что я продолжаю делать, даже когда мы направляемся в Австралию", - заявил он.
Госсекретарь отметил, что в ходе своих визитов "разговаривал по телефону с различными коллегами, уделяя особое внимание отношениям между Россией и Украиной".
"Как мы подсчитали, более 200 встреч с иностранными коллегами только за последние недели, на которых мы работали над координацией со всеми нашими партнерами в вопросах противостояния российской агрессии, направленной против Украины", - сказал Блинкен.
Также он заявил, что политика России бросает вызов безопасности не только Украины, но и всему миру, включая Австралию.
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