Даже ливень — против: Лавров приехал в оккупированный Крым, но дождь изменил его планы

Даже ливень — против: Лавров приехал в оккупированный Крым, но дождь изменил его планы

Ливень помешал провести для Лаврова экскурсию по "Тавриде".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 августа приехал в оккупированный Крым, где встречается с участниками молодежного форума "Таврида" в Судаке.

Трансляцию встречи вели на сайте МИД России.

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Организаторы отметили, что ливень, который обрушился на Крым помешала провести для Лаврова экскурсию по "Тавриде".

Во время встречи Лавров успел назвать инициированный Украиной саммит Крымской платформы шабашем.

"Через неделю состоится очередной шабаш — Крымская платформа, на которой Запад будет продолжать лелеять неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", — сказал глава МИД РФ.

Отметим, что Крымская платформа - это площадка, на которой Украина вместе со своими зарубежными друзьями разрабатывать план деоккупации аннексированного Россией Крыма.

На появление Лаврова в оккупированном Крыму отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что саммит Крымской платформы "состоится при любой погоде".

Даже ливень — против российских оккупантов, и это еще «камни с неба» не начали падать. А вот саммит Крымской платформы состоится при любой погоде. https://t.co/whcrDyUPdr — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 12, 2021

Российский молодежный образовательный форум "Таврида" открыли в 2014 году, после оккупации Россией украинского Крыма. Несмотря на многочисленные протесты местных жителей и активистов в оккупированном полуострове продолжается освоение территории бухты Капсель под арт-кластер "Таврида".

Напомним:

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