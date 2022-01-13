"Даже не будем обсуждать": Россия отказалась увести войска от границ Украины и "вернуть их в казармы"

"Даже не будем обсуждать": Россия отказалась увести войска от границ Украины и "вернуть их в казармы"

Лавров назвал требования Вашингтона неприемлемыми.

Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России, а требования "вернуть их в казармы" рассматриваться не будут.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РБК.

По его словам, эти требования Вашингтона неприемлемы.

"Уже звучит не только про то, чтобы отвести воинские части от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", — сказал Лавров.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".

НАТО отвергло ультиматум России по поводу украинских перспектив в Альянсе

Читайте также: