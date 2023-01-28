Даже, несмотря на критику: Макрон заявил, что будет в дальнейшем "говорить с Россией"

Он призвал Пекин выступить против "империалистической войны" в Украине.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о желании "говорить с Россией", несмотря на звучащую в его адрес критику из-за диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на лидера Франции сообщает TF1 INFO.

"Некоторые лица в то или иное время могли упрекнуть меня в диалоге с Россией, но я буду продолжать разговаривать с РФ", — цитирует СМИ заявление Макрона во время приема в Елисейском дворце.

По его словам, "все страны несут ответственность за мировой порядок и должны содействовать его поддержке". Макрон также призвал Китай выступить против "империалистической войны" в Украине.

"Но кто мог бы защитить возможность свободного и стабильного международного порядка, если мы закрыли глаза на империалистическую войну?" — добавил Макрон.

Напомним, Макрон ранее заявлял, что Европа должна подготовить будущую архитектуру безопасности, предоставить России гарантии безопасности. Более того, по его словам, якобы стоит "снять страхи Путина" относительно приближения НАТО к границам России.

Заявление французского лидера вызвало бурную реакцию. На что Макрон тоже отреагировал. По его словам, "не нужно делать из мухи слона и искать противоречия там, где их нет".

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