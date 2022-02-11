"Даже во время Олимпийских игр": Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент

"Даже во время Олимпийских игр": Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент

Блинкен в очередной раз призвал всех граждан США немедленно покинуть Украину.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр.

Об этом он сказал 11 февраля на пресс-конференции в Мельбурне, Австралия, пишет Reuters.

"Как мы уже говорили ранее, мы находимся в ситуации, когда вторжение может начаться в любое время, и следует понимать, что это может произойти даже во время Олимпийских игр", — подчеркнул Блинкен.

Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает "сокращать штат" американского посольства в Украине и снова призвал всех граждан США немедленно покинуть Украину.

"Проще говоря, мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки российского обострения, в частности, на украинскую границу продолжают прибывать новые силы", — сказал Госсекретарь США.

Напомним, 23 января 2022 года Госдеп на фоне угрозы вторжения РФ принял решение об отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве. Американские дипломаты также предупредили своих граждан, что ситуация с безопасностью на Украине " может ухудшиться без предупреждения ". Вслед за США об "эвакуации" семей дипломатов заявили Великобритания, Австралия и Германия. Несмотря на это большинство работников посольств остались на своих рабочих местах.

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