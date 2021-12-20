ДБР официально подтвердило о вручении подозрения Порошенко в госизмене

Речь идет о деле "угольной измены". При доказательстве вины Порошенко грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемой "угольной госизмене".

Об этом сообщает пресс-центр ДБР.

"Работники ДБР во взаимодействии с СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по организации преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен" ", – говорится в сообщении.

Бывший президент Украины Петр Порошенко подозревается в том, что он по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР и "ДНР".

Отмечают, в сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве уже сообщали о подозрении еще одному из действующих народных депутатов, говорится о председателе политсовета ОПЗЖ Викторе Медведчуке, и бывшем министре энергетики Владимире Демчишине.

По версии следствия они подозреваются в покупке за государственные средства у ОРДЛО угля. "Своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Это привело к подрыву экономической безопасности государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставки энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего внутренние дела Украины и ведение против нее подрывной деятельности", — подчеркнули в ДБР.

Уголовное производство осуществляется:

ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма),

ч. 1 ст. 111 (государственная измена)

ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

"Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", — отметили в прессцентре ДБР.

Из-за невозможности вручения письменного уведомления о подозрении лично ее направили по месту жительства, регистрации, а также по месту работы, согласно способу, предусмотренному Уголовным процессуальным Кодексом.

Напомним, по информации СМИ, в понедельник, 20 декабря следователи Государственного бюро расследований отправили по почте в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко подозрение по делу о так называемом "угольном госизмене".

Ранее на пресс-конференции бывший глава СНБО Украины, политик Александр Турчинов сообщил о подписанном подозрении Петру Порошенко. Он назвал новое дело против экспрезидента сфабрикованным и заявил, что Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется в Украину.

Как известно, ранее следователи ДБР пытались передать подозрение по всем домашним и рабочим адресам, где зарегистрирован Порошенко. Также была попытка вручить документ ему лично, но он скрылся от следователей.