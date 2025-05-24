Кандидаты в президенты Польши поспорили из-за Украины

Украинский вопрос был одной из острых тем на предвыборных дебатах кандидатов в президенты Польши / © Getty Images

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Кандидаты в президенты Польши Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский провели предвыборные прения в пятницу, 23 мая. Во время прений политики неоднократно обвинили друг друга во лжи и неприемлемом отношении к Украине.

Об этом пишет PAP.

В блоке обсуждения безопасности Тшасковский поставил Навроцкому вопрос о противодействии вступления Украины в НАТО, отметив, что риторика его оппонента слишком схожа с нарративами кремлевского диктатора Владимира Путина.

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«Я говорю на языке польских женщин и мужчин. Если президент Зеленский относится к нам плохо, мы имеем право сказать об этом. И миллионы поляков в Польше сегодня хотели бы это сказать, но не могут, потому что сразу же возникает лозунг о путинской пропаганде», — ответил Навроцкий.

Он добавил, что может быть «голосом тех, кто не согласен с тем, чтобы Украина заваливала нас зерном и устраивала неравную конкуренцию».

Оба кандидата дистанцировались от миграционного пакта ЕС. При этом Навроцкий заявил, что в случае избрания его президентом, он разорвет пакт в одностороннем порядке.

В то же время, Тшасковский заявил, что пакт «никогда не вступит в силу», потому что Польша оказала помощь Украине.

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«Я был тем, кто записал в документах ЕС, что если мы поможем украинцам, то больше никого не примем», — напомнил кандидат в президенты.

После этих слов Навроцкий обвинил Тшасковского во лжи и спросил, о каких документах идет речь. Тшасковский заметил, что речь идет о постановлении 2015 года.

На это Навроцкий заявил, что 10 лет назад на Украине еще не было войны. Тшасковский в ответ напомнил об аннексии Крымского полуострова Россией и назвал это началом войны.

Напомним, Туск назвал «госизменой» заявления кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого. Польский премьер возмутился обещанием кандидата в президенты не пустить Украину в НАТО.

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