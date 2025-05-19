Дедлайн прекращения огня: в Кремле сделали заявление о разговоре Трампа и Путина

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков / © Associated Press

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О так называемом дедлайне прекращения огня в Украине американский президент Дональд Трамп и кремлевский глава Владимир Путин во время телефонного разговора 19 мая не говорили.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передают пропагандистские российские агентства.

По итогам телефонного разговора Путина и Трампа в Кремле заявили, что украинская тематика обсуждалась Путиным и Трампом очень подробно и, как сказал Ушаков, с интересными нюансами.

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«Речь о временных рамках для прекращения огня в Украине в разговоре Путина и Трампа не шла», — заявил Ушаков.

Также, по его словам, Путин и Трамп углубленно обсуждали «вопрос урегулирования в Украине», а президент РФ якобы отметил «положительную роль Трампа и его администрации в возвращении Киева за стол переговоров».

Путин и Трамп договорились продолжить диалог по всем вопросам, включая Украину, но пока не назвали сроки и место проведения своей встречи.

Тем временем президент США Дональд Трамп после разговора с диктатором РФ Путиным объявил о начале переговоров между Россией и Украиной по прекращению войны.

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