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Дедлайн прекращения огня: в Кремле сделали заявление о разговоре Трампа и Путина
По словам помощника диктатора, о временном прекращении огня между Путиным и Трампом речь не шла.
О так называемом дедлайне прекращения огня в Украине американский президент Дональд Трамп и кремлевский глава Владимир Путин во время телефонного разговора 19 мая не говорили.
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передают пропагандистские российские агентства.
По итогам телефонного разговора Путина и Трампа в Кремле заявили, что украинская тематика обсуждалась Путиным и Трампом очень подробно и, как сказал Ушаков, с интересными нюансами.
«Речь о временных рамках для прекращения огня в Украине в разговоре Путина и Трампа не шла», — заявил Ушаков.
Также, по его словам, Путин и Трамп углубленно обсуждали «вопрос урегулирования в Украине», а президент РФ якобы отметил «положительную роль Трампа и его администрации в возвращении Киева за стол переговоров».
Путин и Трамп договорились продолжить диалог по всем вопросам, включая Украину, но пока не назвали сроки и место проведения своей встречи.
Тем временем президент США Дональд Трамп после разговора с диктатором РФ Путиным объявил о начале переговоров между Россией и Украиной по прекращению войны.
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