Дефицит газа повлияет на долги в ситуации с энергеткой и компенсациями – депутат

Об этом заявил глава временной следственной комиссии Верховной Рады по ценообразованию в энергетике и народный депутат от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

«Весь прошлый год мы слышали заявления руководителя «Нафтогаза» тогдашнего о том, что абсолютно хватает украинского газа для Украины для прохождения отопительного сезона, что импорта никакого не нужно. И возникает вопрос, так как же так произошло, что летом не закачивали, потому что была одна цена, а сейчас по импорту покупаем, когда другая цена? Понятно, что это отразится на финансовом состоянии, понятно, что на остатках в хранилищах отразится», — сказал он.

Кучеренко подчеркнул, что это также повлияет на ситуацию с долгами по энергетике и компенсациям.

Он подчеркнул, что хранилища газотранспортной системы должны быть выведены вне политики и коммерции.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что манипуляции "Нефтегаза" с продажей газа коммерческим компаниям летом и отсутствие стратегического планирования привели к серьезному дефициту ресурса зимой и проблемам для всей страны.