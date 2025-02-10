Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дефицит газа повлияет на долги в ситуации с энергеткой и компенсациями – депутат

Дата публикации
Просмотры
78
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Дефицит газа повлияет на долги в ситуации с энергеткой и компенсациями – депутат

Фото: Оператор ГТС Украины

Украине не хватает газа для прохождения этого отопительного сезона.

Об этом заявил глава временной следственной комиссии Верховной Рады по ценообразованию в энергетике и народный депутат от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

«Весь прошлый год мы слышали заявления руководителя «Нафтогаза» тогдашнего о том, что абсолютно хватает украинского газа для Украины для прохождения отопительного сезона, что импорта никакого не нужно. И возникает вопрос, так как же так произошло, что летом не закачивали, потому что была одна цена, а сейчас по импорту покупаем, когда другая цена? Понятно, что это отразится на финансовом состоянии, понятно, что на остатках в хранилищах отразится», — сказал он.

Кучеренко подчеркнул, что это также повлияет на ситуацию с долгами по энергетике и компенсациям.

Он подчеркнул, что хранилища газотранспортной системы должны быть выведены вне политики и коммерции.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что манипуляции "Нефтегаза" с продажей газа коммерческим компаниям летом и отсутствие стратегического планирования привели к серьезному дефициту ресурса зимой и проблемам для всей страны.

Следующая публикация