"Дефицит конкретных действий и решительности": Зеленский жестко наехал на ОБСЕ за бездействие

Президент Зеленский говорил с главой ОБСЕ о том, как сделать организацию действенной.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи во время его визита в Киев.

Об этом глава государства рассказал во время своего традиционного видеообращения.

В ходе встречи Зеленский выразил надежду, что во время македонского председательства ОБСЕ будет использовать все возможные средства для давления на Россию. Прежде всего – с целью прекращения нарушений прав человека на оккупированных территориях.

"Потребуем увеличение внимания ОБСЕ к двум ключевым проблемам: принудительной депортации женщин и детей на территорию РФ и условиям содержания украинских военнопленных. Это для нас очень важные вещи", — подчеркнул глава государства.

В вечернем обращении Зеленский рассказал, что говорил с главой ОБСЕ о том, как сделать организацию действенной.

По его мнению, это одна из международных организаций, которая обладает значительным потенциалом, "но по разным причинам в критических ситуациях имеет большой дефицит конкретных действий, большой дефицит решимости".

"ОБСЕ может существенно увеличить внимание и соответственно действовать в вопросах депортации наших людей с оккупированной территории в Россию. И по ситуации с украинскими пленными. Ни одна международная организация до сих пор не нашла в себе сил, чтобы получить доступ к местам содержания наших пленных на территории России. Это должно быть исправлено. Я надеюсь, что председательство Северной Македонии в ОБСЕ будет этому способствовать", – подытожил президент.