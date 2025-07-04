"Дефицита оружия не было": почему США приостановили поставки помощи Украине

Пентагон приостановил поставки оружия Украине / © ТСН.ua

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Министерство обороны США временно приостановило отправку американского оружия в Украину. Они говорят, что это за неимением собственных запасов. Но три чиновника из США сообщили: внутренняя проверка показала, что это оружие не повредит запасам США.

Об этом пишет NBC News.

Решение о приостановлении поставок стало неожиданностью для многих ключевых игроков, в частности, для Государственного департамента, членов Конгресса, украинских официальных лиц и европейских союзников.

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Критика решения и позиция Конгресса

Это решение вызвало широкую критику как со стороны республиканцев, так и демократов, поддерживающих помощь Украине в ее борьбе против России. Адам Смит, ведущий демократ Палаты представителей, откровенно заявил, что Пентагон искренне использует вопросы военной готовности как оправдания для остановки помощи. В то время как настоящая причина, вероятно, заключается в желании просто остановить американскую поддержку Украины.

«Мы не находимся на самом низком уровне запасов вооружения, чем в течение 3,5 лет конфликта в Украине», — подчеркнул Смит, старший член Комитета по вооруженным силам Палаты представителей.

Он добавил, что его сотрудники «видели цифры» и не выявили никаких признаков «дефицита», оправдывающих приостановку помощи.

Односторонние действия Министра обороны и позиция Белого дома

Приостановка военной помощи Украине оказалась односторонним шагом министра обороны Пита Хегсета. По словам трех помощников Конгресса и бывшего чиновника США, это уже в третий раз, когда Хегсет самостоятельно останавливает поставки помощи Украине. В двух предыдущих случаях, в феврале и мае, его решения были отменены через несколько дней.

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Источники также указывают, что чиновник Пентагона, заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби, поддержал эти действия. Колби является известным сторонником сокращения участия США в Украине и перенаправления оружия и ресурсов в Тихоокеанский регион для противодействия Китаю.

Законодатели из обеих партий выразили разочарование отсутствием предварительного уведомления и проверяют, не нарушает ли задержка поставок законодательство, обязывающее оказывать Украине безопасность. Они вместе с некоторыми европейскими союзниками активно пытаются выяснить причины приостановки и добиться его отмены.

Белый дом, со своей стороны, защитил решение, заявив, что оно было принято после текущего пересмотра Министерством обороны помощи США союзникам и начавшимся в прошлом месяце партнерам.

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Внутренний пересмотр запасов и выводы Объединенного штаба

Этот пересмотр начался после того, как Хегсет издал служебную записку, предписывающую Объединенному штабу Пентагона пересмотреть запасы всех боеприпасов. Оценка обнаружила, что некоторые запасы высокоточных боеприпасов находятся на более низких уровнях, но еще не превышают критических минимумов, как сообщили трое чиновников, знающих вопрос.

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Объединенный штаб пришел к выводу, что предоставление дальнейшей помощи Украине не приведет к снижению объемов поставок США ниже требуемого порога, необходимого для обеспечения военной готовности.

Пентагон не ответил на запрос о комментарии в четверг. Спикер Пентагона Шон Парнелл назвал оценку «обзором возможностей» на брифинге в среду, заявив: «Мы не можем раздавать оружие всем во всем мире. Часть нашей задачи состоит в том, чтобы предоставить президенту систему, которую он может использовать для оценки количества имеющихся у нас боеприпасов туда, куда мы их отправляем. И этот процесс просмотра происходит прямо сейчас и продолжается».

Между тем Украина обратилась в Вашингтон со срочным призывом расширить количество систем противовоздушной обороны, поскольку Россия усилила бомбардировки украинских городов. На прошлой неделе Россия совершила свою самую воздушную атаку за трехлетний конфликт, выпустив 60 ракет и 477 беспилотников по всей стране.

Напомним, уже второй раз за почти пол года администрация Трампа блокирует поставки Украине американского вооружения.

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Также Германия ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки по обеспечению Украины ракетами к системам Patriot после того, как Вашингтон приказал приостановить поставки некоторых видов оружия.