Дефолта не будет: Сенат в США проголосовал за повышение лимита госдолга 

Если к 15 декабря лимит не был бы повышен, страну ожидал бы дефолт.
Американский Сенат одобрил закон о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн до $31,4 трлн.
Об этом информирует "Интерфакс".
Законопроект был одобрен по договоренности между лидером демократического большинства в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером республиканского меньшинства Чаком Шумером. За проголосовали 50 сенаторов, против - 49. И в Сенате, и в Палате представителей большинством являются демократы.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении лимита государственного долга на $480 млрд до 3 декабря.
Заметим, что в США, в отличие от большинства государств, "потолок" долга установлен законодательно, его нельзя превышать без одобрения Конгресса.
Интересно, что в США дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность используют для политических торгов в Конгрессе. Ранее республиканцы заблокировали в Сенате предложение поднять "потолок" долга из-за политических разногласий с демократами.
Напомним:
- Руководительница Министерства финансов США Джанет Єллен 28 сентября направила письмо лидерам Конгресса. Она предостерегла, что 18 октября США дойдет до "долгового потолка", а это может повлечь финансовый кризис. Единственный выход — снятие ограничений Конгрессом, привлечения средств и повышение "долгового потолка".
- В банковском холдинге JPMorgan обеспокоены тем, что Соединенные Штаты возможно приблизились к своему первому дефолту в истории. Генеральный директор JPMorgan Джейми Димон назвал подобный сценарий "потенциальной катастрофой". Бизнесмен также выразил надежду, что законодателям удастся урегулировать этот кризис.