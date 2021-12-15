Дефолта не будет: Сенат в США проголосовал за повышение лимита госдолга

Дефолта не будет: Сенат в США проголосовал за повышение лимита госдолга

Если к 15 декабря лимит не был бы повышен, страну ожидал бы дефолт.

Американский Сенат одобрил закон о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн до $31,4 трлн.

Об этом информирует "Интерфакс".

Законопроект был одобрен по договоренности между лидером демократического большинства в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером республиканского меньшинства Чаком Шумером. За проголосовали 50 сенаторов, против - 49. И в Сенате, и в Палате представителей большинством являются демократы.

Также читайте Шмыгаль назвал сумму госдолга Украины и рассказал о стратегии правительства

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении лимита государственного долга на $480 млрд до 3 декабря.

Заметим, что в США, в отличие от большинства государств, "потолок" долга установлен законодательно, его нельзя превышать без одобрения Конгресса.

Интересно, что в США дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность используют для политических торгов в Конгрессе. Ранее республиканцы заблокировали в Сенате предложение поднять "потолок" долга из-за политических разногласий с демократами.

Напомним: