Декларация Украины и Азербайджана предусматривает поддержку суверенитета и совместное противодействие гибридным угрозам — Зеленский

По словам главы украинского государства, позиции Декларации свидетельствуют о близости и единстве взглядов Украины и Азербайджана на вызовы и глобальные измерения.
Декларация, которую президенты Украины и Азербайджана подписали сегодня, 14 января, закрепляет готовность к поддержке суверенитета, территориальной целостности и противодействию гибридным угрозам.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым брифинга в Киеве.
"Мы подписали совместную Декларацию между президентами Украины и Азербайджана. Мы закрепляем готовность поддерживать суверенитет, территориальную целостность наших государств и народов в международных признанных границах, совместно противодействовать гибридным угрозам, стремление обеспечить мир и стабильность в Черноморском и Каспийском регионах и за его пределами", — подчеркнул Зеленский.
По словам главы украинского государства, позиции Декларации свидетельствуют о близости и единстве взглядов Украины и Азербайджана на вызовы и глобальные измерения.
Как отметил Зеленский, визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину проходит в канун 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Напомним, во время официального визита главы Азербайжданской республики в Украину президенты государств подписали шесть двусторонних документов.
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