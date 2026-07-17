Декларация Татьяны Бережной исчезла из реестра: причина связана с личной жизнью — СМИ

Татьяна Бережная / © detector.media

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Декларация о доходах вице-премьер-министра по гуманитарной политике — министра культуры Татьяны Бережной была удалена из открытого доступа ещё в 2025 году, когда она занимала должность заместителя министра экономики.

Как сообщает издание «Главком», основанием для такого решения могло стать то, что один из членов её семьи является военнослужащим.

По информации источников издания в правительстве, с просьбой скрыть декларацию Бережной в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции могла обратиться тогдашняя министр экономики, а впоследствии премьер-министр Юлия Свириденко. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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В то же время, как отмечает «Главком», об личной жизни этой высокопоставленной чиновницы в открытых источниках информации сведений не так много.

В частности, в декларации за 2022 год Бережная указала, что проживает в гражданском браке с Тарасом Доронюком. В том году она задекларировала около 640 тыс. грн дохода, полученного в Министерстве экономики, а также почти 570 тыс. грн от работы в адвокатском объединении «Василий Кисиль и партнеры».

Сам Доронюк, согласно декларации, заработал более 1,8 млн грн от предпринимательской деятельности, а оба также воспользовались государственной программой «еПоддержка».

По данным Sahaidachnyi Security Center, Тарас Доронюк работает в сфере оборонной политики и входит в состав команды Офиса поддержки реформ Министерства обороны Украины. Он занимается реализацией проектов, связанных с развитием аналитического потенциала, интеграцией новых боевых возможностей и другими направлениями реформирования оборонного сектора.

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«Главком» также напоминает, что ранее Доронюк был женат на народном депутате Инне Совсун, от которой у него есть общий сын.

В декабре 2025 года Татьяна Бережная сообщила о рождении дочери, опубликовав по этому поводу пост в Facebook. Несмотря на это, чиновница почти не освещает свою личную жизнь в социальных сетях, уделяя в своих публикациях внимание преимущественно профессиональной деятельности.

Напомним, 16 июля Верховная Рада вновь назначила Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике — министра культуры, которую она занимает с октября 2025 года.

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