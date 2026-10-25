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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Декорация к выборам: Портников объяснил, зачем Трампу понадобились переговоры по Украине

Реальных договоренностей от встреч ожидать не стоит.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Путин и Дональд Трамп

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Возобновление переговорного процесса по завершению войны в Украине позволяет президенту США Дональду Трампу демонстрировать себя миротворцем накануне выборов в американский Конгресс.

Об этом журналист Виталий Портников рассказал в эфире Эспрессо.

По словам журналиста, главная цель нынешних переговоров состоит не в достижении конкретных договоренностей, а в поддержании самого переговорного процесса. Благодаря этому Трамп может заявлять о движении к миру, несмотря на то, что позиции сторон остаются несовместимыми.

«Так как на переговорах не ожидается никакого результата. Это переговоры ради переговоров. А Трампу нужно выступать в роли миротворца. Сейчас Трамп может говорить, что он по пути договоренностей», — объяснил Портников.

Журналист отметил, что американский президент уже добился возобновления переговоров, в частности, благодаря давлению на Украину и Россию. Именно это, по его оценке, можно считать промежуточным результатом Трампа.

Портников пояснил, что перенос встреч на время после 10 ноября имеет политическую логику. Если бы переговоры состоялись до выборов и завершились безрезультатно из-за неизменной позиции Москвы, это могло бы подвергнуть сомнению заявления Трампа о его миротворческих усилиях.

Журналист предложил представить ситуацию, в которой украинская и российская делегации встречаются в ближайшее время, однако российская сторона вновь озвучивает свои привычные требования, а договоренностей достичь не удается.

«Представьте себе, что переговоры проходят завтра. Украинская и российская делегации встречаются, и мы слышим от россиян все, что мы, как правило, от них слышим. И переговоры ничем не заканчиваются. Ну возобновился переговорный процесс, но оказалось, что это декорация. Как раз нужно, чтобы эти переговоры, поскольку от них нечего ждать, состоялись после 10 ноября», — подчеркнул Портников.

Ранее сообщалось, что Россия может использовать возобновление трехсторонних переговоров для продвижения своих требований и усиления давления на Украину.

Мы ранее информировали, что государственный секретарь США Марк Рубио считает, что завершить войну в Украине исключительно военным путем невозможно.

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