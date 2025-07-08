Декриминализация порнографии в Украине: Зеленский ответил на петицию

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с просьбой декриминализировать порнографию. Эту инициативу поддержали более 25 тысяч украинцев, что является необходимым условием для ее рассмотрения главой государства.

Об этом говоритсяна сайте электронных петиций.

Глава государства поблагодарил всех, кто присоединился к созданию и подписанию обращения и отметил, что Украина является правовым государством, а принятие или изменение законов относится исключительно к компетенции Верховной Рады.

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«Спасибо всем, кто присоединился к использованию такой формы взаимодействия власти и общества, как электронная петиция, и выразил соответствующую позицию. По результатам рассмотрения электронной петиции информирую, что Украина является правовым государством; в Украине определяется и действует принцип верховенства права; органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины (статья 1, часть первая статьи 8, статья 19 Конституции Украины)», — говорится в ответе.

В своем ответе президент также напомнил, что вопрос, поднятый в петиции, уже вынесен на рассмотрение в Верховной Раде. Речь идет о законопроекте №12191, который предусматривает изменение статьи 301 Уголовного кодекса Украины. Согласно его положениям, уголовная ответственность за изготовление и распространение порнографии сохраняется только в случаях:

порнографии без согласия (так называемые deep fake, порноместь и т.д.),

детской порнографии или ее распространение среди несовершеннолетних,

материалов, содержащих элементы зоофилии, некрофилии, насилия.

Также в Уголовном кодексе останутся нормы, которые наказывают за вовлечение в проституцию, сутенерство и торговлю людьми.

Зеленский сообщил, что предложения из петиции переданы в Верховную Раду для учета при рассмотрении соответствующего законопроекта. Это означает, что позиция подписантов официально приобщена к законодательному процессу.

Инициатором петиции выступила модель OnlyFans Светлана Дворникова. Она отметила, что за пять лет своей деятельности уплатила более 40 миллионов гривен налогов в бюджет Украины. В обращении она призвала президента поддержать законопроект №12191, аргументируя это тем, что правоохранительные органы должны сосредоточиться на борьбе с реальными преступлениями, а не тратить ресурсы на контрольные закупки интимного контента.

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В декабре 2024 года Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности уже поддержал законопроект №12191 для принятия в первом чтении.

Напомним, ранее мы писали о том, что обмен интимными фото даже между партнерами может иметь уголовные последствия.

Украинские контент-мейкеры, которые зарабатывают на платформе OnlyFans, за три года — с 2020 по 2022-й — совокупно получили около 123 миллионов долларов дохода. Однако возникает проблема: из-за того, что распространение такого контента в Украине формально запрещено, платить налоги с этой деятельности они не могут.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, который ссылается на информацию Государственной налоговой службы, примерно 5000 украинских авторов OnlyFans за эти годы заработали:

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в 2020 году — около $8 миллионов;

в 2021 году — более $35 миллионов долларов;

в 2022 году — почти $80 миллионов.