Дела о СЗЧ могут массово закрывать - экс-прокурор

В Украине дела о самовольном оставлении части(СВЧ) и дезертирстве могут быть закрыты из-за нарушения сроков досудебного расследования, несмотря на то что срок давности по этим преступлениям составляет 10 лет.

Об этом заявил экс-прокурор, военнослужащий Сергей Горбатюк в интервью изданию “Телеграф”.

По его словам, хотя уголовный кодекс предусматривает длительный срок привлечения к ответственности за СЗЧ и дезертирство, на практике продолжают действовать так называемые «поправки Лозового». Они позволяют закрывать уголовные производства в случае нарушения сроков досудебного расследования, которые обычно составляют около одного года.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения в Украине открыто более 200 тысяч дел по СЗЧ и более 50 тысяч — за дезертирство, однако эффективного расследования значительной части этих производств не произошло.

По словам Горбатюка, в 2022-2023 годах в его батальоне зафиксировали несколько случаев самовольного оставления части, однако следственные органы не провели полноценных расследований. Он также заявил, что в отдельных случаях ГБР отказывалось регистрировать производство даже при очевидных фактах нарушения.

Также он отметил, что рост количества СЗЧ часто является следствием управленческих ошибок и неоправданных боевых решений командиров. По его мнению, следственные органы должны устанавливать причины таких случаев и привлекать к ответственности не только военных, но и командиров, если их действия привели к потерям.

В то же время Горбатюк подчеркнул, что самовольное оставление части без объективных причин должно оперативно расследоваться, передаваться в суд и сопровождаться публичным наказанием как сдерживающим фактором.

Комментируя перспективы расследования таких дел, Сергей Горбатюк отметил, что из-за действия «поправок Лозового» в Украине уже закрыто большое количество уголовных производств, несмотря на наличие доказательств. Поэтому он не исключает, что и дела по СЗЧ могут быть прекращены, назвав это проявлением коррупционной составляющей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине наблюдается большое количество случаев дезертирства и самовольного оставления части, совокупно около 17-18 тысяч в месяц.