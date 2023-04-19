Дела плохи: Белый дом о "визите" Путина на оккупированные территории

Путин пытается сплотить русское население, поскольку понимает, что его армия плохо справляется.

Устроенный Россией так называемый "визит диктатор Путина " на временно оккупированные территории Украины показывает, что в Кремле стали понимать, насколько у российской армии плохие дела.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме, сообщает Укринформ.

"Визит Путина выглядит как индикатор того, что они знают: для России все идет не очень хорошо", – сказала она.

Жан-Пьер отметила, что российский диктатор Путин также начал осознавать всю опасность ситуации, сложившейся для захватчиков.

Такими "визитами" Путин пытается сплотить российское население, поскольку понимает, что его армия плохо справляется.

Также представитель Белого дома заявила, что у России нет никаких оснований, чтобы претендовать на суверенные территории Украины.

"Поэтому мы также будем продолжать поддерживать Украину и украинское правительство", – отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал визит российского диктатора Путина на оккупированные территории.

Кроме того, мы ранее информировали, что 18 апреля диктатор Путин якобы лично посетил оккупированную россиянами часть Херсона и Луганщины.

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