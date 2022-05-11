"Делаем все, чтобы агрессору было больно": Зеленский рассказал, что обсудил с канцлером Германии

Сегодня, 11 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.
Во время разговора политики обсудили, как Германия может помочь прекратить российскую агрессию в Украине.
Об этом президент Украины рассказал в своём обращении.
"Говорил сегодня и с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об оборонной помощи Украине, энергетическом взаимодействии и новых санкциях. Новые – против России. Шаг за шагом делаем все, чтобы именно агрессору было больнее всего от агрессии", — рассказал Зеленский.
Впрочем, президент Украины подчеркнул, что победа, в первую очередь, одерживается непосредственно украинцами и украинками, которые героически защищают страну.
"Однако, говоря о помощи партнеров, не следует забывать, что победа одерживается непосредственно украинцами и украинками, которые сражаются. Всеми, кто бьет врага и усиливает оборону", — подчеркнул Зеленский.
Отметим, Владимир Зеленский считает, что Россия напала на Украину не из-за угрозы со стороны НАТО, а из-за опасений по поводу внутренней дестабилизации.
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