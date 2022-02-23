"Делаем все, чтобы сдержать Путина": Британия пригрозила России более жесткими санкциями

"Делаем все, чтобы сдержать Путина": Британия пригрозила России более жесткими санкциями

Новые ограничения будут предусматривать запрет на продажу российского суверенного долга.

Следующие "транши" британских санкций против России в случае дальнейшей агрессии против Украины будут жестче.

Такое мнение высказала министрер иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет Sky News.

По ее словам, ограничения будут предусматривать запрет на продажу российского суверенного долга, а также санкции против ключевых российских олигархов и организаций.

Трасс подчеркнула, что санкционный пакет будет "более болезненным" для Российской Федерации. "Полномасштабного вторжения мы еще не увидели, но ясное понимание, что международное сообщество усилит наши санкции, если президент Путин пойдет на эскалацию", — сказала министр.

Британская министерша отмечает, что некоторые санкции нужно придержать на будущее — на случай эскалации. "Мы четко заявили, что собираемся ограничить доступ России к британским рынкам. Будут более жесткие санкции против ключевых олигархов, против ключевых организаций, которые ограничат доступ РФ к финансовым рынкам в случае полномасштабного вторжения в Украину. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать Владимира Путина", – сказала Трасс.

Глава британского МИД заявила: высока вероятность того, что в планах России – нападение на столицу Украины Киев.

Как сообщалось, президент США Джо Байден объявил о первом пакете санкций против России. В частности, полностью заблокированы два банка (Внешэкономбанк и Промсвязьбанк). Кроме того, введены санкции против суверенного долга России.

Утвердили ограничения и в ЕС. Евросоюз принял санкции против России, в которые попадают 351 депутат Госдумы России и 27 физических и юридических лиц.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

Читайте также: