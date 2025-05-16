Делегация РФ угрожала захватить новые области Украины: шокирующие детали от The Economist

Делегация РФ в Стамбуле / © Associated Press

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Представители делегации в ходе переговоров в Стамбуле угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области.

Об этом сообщил репортер The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X.

Со ссылкой на "хорошо осведомленный источник", журналист заявил, что Россия готова согласиться на прекращение огня - "только если Украина уйдет из четырех "анексированных" регионов, которые она даже не полностью контролирует".

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"Москва также угрожала захватить еще две: Харьковскую и Сумскую", - написал Кэрролл.

Также он процитировал слова главы российской делегации Владимира Мединского о том, что РФ готова воевать вечно.

"Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три - сколько бы ни понадобилось. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать? А Петр I... знаете, кто его финансировал? Англия и Франция. Если бы не это, Швеция и сегодня была бы великой державой", - нагло заявил российский политик.

Встреча в Стамбуле

В пятницу, 16 мая, в Турции встретились представители Украины и России. Сегодняшние переговоры между Россией и Украиной – первые прямые переговоры за три года. Возглавил украинскую делегацию министр обороны Рустем Умеров. Русский, как и в 2022-м, советник "фюрера" Владимир Мединский.

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Встреча продолжалась несколько часов. После переговоров Умеров рассказал о результатах. По его словам, стороны обсудили подготовку к встрече Зеленского и Путина. Мединский, в свою очередь, сообщил о том, что РФ "приняла во внимание запрос на встречу между лидерами" стран.

Заметим, что россияне заявляют об "успешных переговорах" с Украиной. По словам руководителя путинской делегации, Украина и Россия договорились проработать свои предложения по прекращению огня.

Тем временем Владимир Зеленский сделал резкое заявление о встрече с россиянами в Стамбуле. Глава государства повторил призывы к прекращению огня "на достаточно продолжительный срок". По его словам, приоритет Украины - полное, безусловное и честное прекращение огня. Реакции "фюрера" еще не последовало.

Дата публикации 12:09, 16.05.25 Количество просмотров 64 Ермак обнародовал видео встречи Украины, США, Турции