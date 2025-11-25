Дэн Дрисколл / © Associated Press

Министр армии США, спецпредставитель для продвижения находившегося в Киеве мирного плана Дэн Дрисколл в Абу-Даби встретился с российскими чиновниками.

Об этом сообщило издание CBS News со ссылкой на двух американских чиновников и дипломатические источники.

«Министр армии США Дрисколл несколько часов встречался с членами российской делегации [в понедельник вечером] в Абу-Даби. Он планирует встретиться с ними снова в течение дня [во вторник], чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров», — рассказал один американский чиновник в комментарии медиа.

Пока неизвестно, кто еще входит в состав американской делегации в Абу-Даби.

Как сообщило CBS News, официальные лица США и Украины также обсудили возможный визит украинского лидера Владимира Зеленского в Штаты на этой неделе. Однако нет четких планов по этому визиту.

Американский чиновник сообщил CBS News, что, вероятно, диктатор РФ Владимир Путин до сих пор считает, что захватит Донецкую область — либо путём переговоров, либо на поле боя. Собеседник издания отмечает, что переговоры администрации Трампа в Женеве начались с предпосылки, что кремлевский «фюрер» прав

Хотя тот же американский чиновник отказался предоставить оценку США относительно того, проиграет ли Украина войну на востоке. По его словам, траектория боевых действий указывает на то, что Россия захватит Донбасс. Чиновник отметил, что российский прогресс в восточном прифронтовом городе Покровск не является положительным знаком оборонных перспектив Киева.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп отправил чиновников Пентагона в Киев для возобновления мирных переговоров. В состав делегации вошли секретарь армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж — это самые высокие представители Пентагона, посетившие Украину с начала полномасштабной войны.

Медиа информировали, что делегация Трампа после Киева может посетить Москву для обсуждений «мирного плана» по Украине. Однако Politico писало, что Дрисколл попытается договориться о встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым, «чтобы продвигать мирное соглашение, сообщил чиновник оборонного ведомства, знакомый с планами делегации».