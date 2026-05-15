Делегация Трампа выбросила в мусорку все полученное в Китае: в чем дело (фото)

Делегация США во главе с президентом Дональдом Трампом устроила очистку перед вылетом из Китая. Сотрудники Белого дома выбросили в мусорку все китайские гаджеты и пропуска из соображений безопасности.

Об этом сообщила журналистка New York Post Эмили Гудин.

Перед посадкой на самолет американская делегация избавилась от всех вещей, полученных во время государственного визита в Китай. Сотрудники собрали удостоверения, одноразовые телефоны работников Белого дома и делегационные бейджи, после чего выбросили их в мусорный контейнер возле трапа самолета.

"Ничего китайского происхождения на борт самолета не допускается. Мы скоро вылетаем в Америку», — отмечается в публикации.

Такие меры объясняются повышенной осторожностью из-за репутации Китая как одного из ведущих государств в сфере кибершпионажа. Это должно было исключить попадание на борт любых устройств слежения, которые могли бы представлять угрозу для конфиденциальной или секретной информации после возвращения делегации в США.

Такой уровень технической безопасности существенно контрастировал с помпезной и дипломатической атмосферой самого визита.

Американская делегация и Дональд Трамп во время посадки на самолет в Китае

К слову, 14 мая в Пекине на встрече Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина произошла драка с участием съемочной группы и службы безопасности. Инцидент, видео которого попало в Сеть, вспыхнул в конференц-зале перед началом переговоров: камеру сбили на пол, а в толпе звучала нецензурная брань. Самих лидеров государств конфликт не коснулся.

Заметим, что Трамп поделился впечатлениями от визита в закрытый правительственный комплекс Чжуннаньхай, где живет Си, назвав это место невероятным и прекрасным. Лидер КНР показал американскому коллеге старинные сады резиденции, куда иностранных гостей приглашают чрезвычайно редко.

