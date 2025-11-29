Делегация Украины отправилась в США на переговоры: что известно об участниках

Флаг США. / © Associated Press

Украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты Америки для обсуждения мирного плана, предложенного президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Отмечается, что встреча состоится во Флориде. Делегация Украины, в которую входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем Стивом Виткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

По данным собеседника Bloomberg, представители Киева и Вашингтона встретятся, чтобы "обсудить конфиденциальное планирование".

Заметим, что Виткофф должен возглавить делегацию США на переговорах в России, которые должны состояться на следующей неделе.

По данным журналиста The Economist Оливера Кэролла, глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов также направляется в США. Именно он может возглавить переговорную украинскую делегацию.

"Мне сообщили, что генерал Буданов следует в США. Возможно, как руководитель переговорного процесса (будет объявлено позже). Похоже, переговоры продолжаются. Трамп не собирается позволить украинским проблемам помешать неравному миру", - подчеркнул журналист.

В свою очередь корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на чиновника из Киева сообщил, что украинская делегация во главе с Умеровым отправляется в Майами. По его словам, в составе также Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Игнатов и представители украинских спецслужб.

Напомним, после увольнения главы ОП Андрея Ермака, встал вопрос – кто поедет на переговоры вместо него. Так, журналист Кристофер Миллер сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров будет представлять Украину.

Заметим, что отставка Ермака за день до переговоров в США. К слову, именно он возглавлял украинскую переговорную группу по мирному урегулированию с Россией. В частности, в минувшие выходные в Женеве он обсуждал план с делегацией США во главе с сенатором Марко Рубио.

