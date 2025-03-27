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Делегация военных Британии и Франции отправится в Украину: какую задачу им поставил Макрон
По словам Макрона, совместная франко-британская миссия должна отправиться в Киев для разведки, что можно сделать для поддержки ВСУ.
Делегация военных Великобритании и Франции отправится в Украину для разработки формата будущей украинской армии.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после украинского саммита в Париже.
Кроме того, по его словам, сегодня было решено поручить министрам иностранных дел коалиции подготовить предложения относительно того, как можно было бы контролировать прекращение огня. У них есть три недели, чтобы представить этот план.
Макрон пояснил, что план об отправке в Украину "сил успокоения" все еще находится на этапе планирования, но это не будут миротворческие силы. Французский лидер говорит, что несколько государств примут участие в миссии, но войска не будут размещены на линии столкновения, вместо этого развернуты в "стратегических районах".
"Мы проведем обсуждение между нашими военными лидерами, чтобы определить местоположение, количество сил, которые нужно развернуть, чтобы это было надежным, и возможности. Ничего не исключено: морские силы, сухопутные силы и воздушные силы. Эти силы успокоения... не должны заменять миротворческие силы на линии столкновения или сильную и мощную украинскую армию", – подытожил Макрон.
Ранее президент Франции Макрон ответил, будет ли Евросоюз снимать санкции с России.
Также он называл варианты, какие механизмы задействуют для контроля за перемирием.