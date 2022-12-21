Деликатный характер поездки: источники американских СМИ рассказали нюансы возможного визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский готовится посетить Вашингтон в среду, по данным трех источников AP, в своей первой известной поездке за пределы страны с начала вторжения России в феврале.

Два источника в Конгрессе и один человек, знакомый с вопросом, подтвердили планы визита. Они говорили на условиях анонимности из-за чрезвычайно щепетильного характера поездки. Они сказали, что визит Зеленского, хотя и ожидался, все же может быть отменен в последнюю минуту из-за проблем безопасности.

Новость о визите Зеленского впервые сообщило Punchbowl News.

Визит Зеленского в США

Визит в Вашингтон будет включать обращение в Конгрессе на Капитолийском холме и встречу с президентом Джо Байденом. Это произошло в тот момент, когда законодатели готовятся проголосовать за пакет расходов на конец года, включающий около 45 миллиардов долларов на экстренную помощь Украине, и в то время, как США готовятся отправить ракеты «земля-воздух» Patriot.

Последний транш финансирования США станет крупнейшим американским вливанием помощи Украине, превышая даже экстренный запрос Байдена на сумму 37 миллиардов долларов, и обеспечит поступление финансирования на военные усилия в течение следующих месяцев.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала законодателей прибыть на сессию вечером в среду.

"Мы завершаем особую сессию 117-го Конгресса принятием законодательства, которое способствует прогрессу для американского народа, а также поддерживает нашу демократию", — написала Пелоси во вторник в письме к коллегам. «Пожалуйста, присутствуйте на особом внимании к демократии в среду вечером».

Зеленский — почти каждый день — обращался в различные парламенты и международные организации по видео, а также отправлял свою жену в иностранные столицы, чтобы получить помощь.

Во вторник он совершил смелую и опасную поездку в самую горячую точку на 1300-километровой линии фронта, город Бахмут. На опубликованном его офисом видео о визите в Бахмут Зеленском вручили украинское знамя и намекнули на то, что он передаст его лидерам США.

«Ребята передали наше хорошее украинское знамя со своими подписями, чтобы мы его передали», – сказал Зеленский на видео. Мы не в легкой ситуации. Враг увеличивает свою армию. Наш народ смелее и нуждается в более мощном оружии. Мы передадим это от ребят в Конгресс, президенту Соединенных Штатов. Мы благодарны им за поддержку, но этого недостаточно. Это намек — этого недостаточно».

Согласно данным Пентагона, США выделили почти 20 миллиардов долларов на помощь безопасности Украины после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. Американские и украинские официальные лица заявили, что США также предоставляют разведданные украинским силам и помогают Украине отбивать российские кибератаки и попытки диверсий.

В марте Зеленский выступал в Конгрессе по видеосвязи. Надев армейскую зеленую футболку с украинским флагом, он утверждал, что у США и Украины есть общие мечты и цели.

«Демократия, независимость, свобода и забота о каждом, о каждом человеке, о каждом, кто добросовестно работает, кто живет честно, кто уважает закон», – сказал он. «Мы в Украине хотим того же для нашего народа. Все это является нормальной частью вашей жизни», — заметил Зеленский.

Также его визит приходится на последние дни пребывания Пелоси в должности спикера в Палате представителей. Республиканцы возьмут под контроль Палату представителей в январе, в то время как демократы сохранят власть в Сенате. В то время как республиканцы, назначенные возглавить ключевые комитеты по национальной безопасности, настаивают на продолжении поддержки Украины, среди рядового состава Республиканской партии растет обеспокоенность стоимостью и продолжительностью этих усилий.

Пелоси, посетившая Зеленского в начале этого года в Киеве, сказала, что было потрясающе видеть преданность украинцев демократии.

"Они борются за демократию для всех нас", — сказала она.

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