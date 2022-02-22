"Дело будущего": в МИД России сделали новое заявление касательно границ признанных Москвой "ЛДНР"

Песков заявил, что Россия признает "ДНР" и "ЛНР" в тех пределах, "в которых они себя провозглашали".

Вопрос о границах признанных Россией "ДНР" и "ЛНР" будет решаться в будущем.

Об этом 22 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет пропагандистское издание "ТАСС".

"Вопрос о границах признанных "ДНР" и "ЛНР" – дело будущего, главным было остановить кровопролитие", — сказала Захарова.

В свою очередь ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия признает "ДНР" и "ЛНР" в тех пределах, где "распространяется действие власти ОРДЛО". То есть, как утверждают боевики, в пределах Донецкой и Луганской областей. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия признает "ДНР" и "ЛНР" в тех пределах, "в которых они себя провозглашали".

Следует отметить, что в так называемом "законодательства ОРДЛО" указано, что территории "ДНР" и "ЛНР" – это территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Следует отметить, что весь цивилизованный мир осудил признание Кремлем ОРДЛО, которое является прямым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

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