- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 331
- Время на прочтение
- 2 мин
Дело Чернышова: стало известно, изменил ли суд меру пресечения
Алексей Чернышов остался под залогом в 120 млн грн. Он считает такую сумму завышенной в «сотни раз».
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения для бывшего вице-премьера — экс-министра развития громад и территорий Алексея Чернышова — залог в 120 млн грн.
Об этом сообщило «Суспільне».
Суд не удовлетворил апелляции прокурора и защиты Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении должностью и получении взятки во время пребывания в должности министра развития громад и территорий в 2020-2022 годах.
Бывший вице-премьер недоволен таким решением суда.
«Я считаю, что залог в размере 120 миллионов гривен является завышенным в сотни раз для этого случая. Мы знаем, что по закону, максимальная сумма залога, которая должна быть применена для этой ситуации, для этого обвинения составляет около миллиона гривен», — высказался Чернышов.
Бывший чиновник добавил, что за два дня до того решением суда были арестованы все его счета.
Напомним, 26 июня Чернышов получил подозрение от НАБУ и САП в злоупотреблении властью и получении неправомерной выгоды.
27 июня ВАКС избрал Чернышеву меру пресечения в виде более 120 млн грн залога. Суд также обязал подозреваемого носить электронный браслет.
2 июля за Чернышова внесли залог в полном объеме.
В чем именно подозревают Алексея Чернышева?
По данным следствия, в ноябре 2021 года застройщики Сергей Копыстыра и Олег Татаренко пытались незаконно завладеть более 11 га земли в Киеве, принадлежавших государственной агрофирме «Квиты Украины». Чтобы реализовать схему, они обратились к Чернышеву, который делегировал коммуникацию с застройщиками своему советнику Максиму Горбатюку. Тот координировал процесс, передавал документы и информировал о деталях схемы самого министра, госсекретаря Минразвития громад Василия Володина и директора госпредприятия «Укркоммунобслуживание» Аллу Сушон.
За реализацию махинации Копыстыра «отблагодарил» чиновников квартирными скидками в построенных ЖК. Квадратный метр стоил им от 1 до 8 тыс. грн при рыночной цене около 30 тыс. грн/кв. м. Общая сумма неправомерной выгоды — 16,8 млн грн.
Володина и Горбатюка ВАКС взял под стражу с возможностью залога в 20 и 25 млн грн соответственно. Сушон назначен залог в 1 млн грн.