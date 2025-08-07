Дело Чернышова: стало известно, изменил ли суд меру пресечения

Бывший вице-премьер Алексей Чернышов / © УНИАН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения для бывшего вице-премьера — экс-министра развития громад и территорий Алексея Чернышова — залог в 120 млн грн.

Об этом сообщило «Суспільне».

Суд не удовлетворил апелляции прокурора и защиты Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении должностью и получении взятки во время пребывания в должности министра развития громад и территорий в 2020-2022 годах.

Реклама

Бывший вице-премьер недоволен таким решением суда.

«Я считаю, что залог в размере 120 миллионов гривен является завышенным в сотни раз для этого случая. Мы знаем, что по закону, максимальная сумма залога, которая должна быть применена для этой ситуации, для этого обвинения составляет около миллиона гривен», — высказался Чернышов.

Бывший чиновник добавил, что за два дня до того решением суда были арестованы все его счета.

Напомним, 26 июня Чернышов получил подозрение от НАБУ и САП в злоупотреблении властью и получении неправомерной выгоды.

Реклама

27 июня ВАКС избрал Чернышеву меру пресечения в виде более 120 млн грн залога. Суд также обязал подозреваемого носить электронный браслет.

2 июля за Чернышова внесли залог в полном объеме.

В чем именно подозревают Алексея Чернышева?

По данным следствия, в ноябре 2021 года застройщики Сергей Копыстыра и Олег Татаренко пытались незаконно завладеть более 11 га земли в Киеве, принадлежавших государственной агрофирме «Квиты Украины». Чтобы реализовать схему, они обратились к Чернышеву, который делегировал коммуникацию с застройщиками своему советнику Максиму Горбатюку. Тот координировал процесс, передавал документы и информировал о деталях схемы самого министра, госсекретаря Минразвития громад Василия Володина и директора госпредприятия «Укркоммунобслуживание» Аллу Сушон.

За реализацию махинации Копыстыра «отблагодарил» чиновников квартирными скидками в построенных ЖК. Квадратный метр стоил им от 1 до 8 тыс. грн при рыночной цене около 30 тыс. грн/кв. м. Общая сумма неправомерной выгоды — 16,8 млн грн.

Реклама

Володина и Горбатюка ВАКС взял под стражу с возможностью залога в 20 и 25 млн грн соответственно. Сушон назначен залог в 1 млн грн.