Дело депутата Кузьминых: избрание меры пресечения перенесено на 11 февраля

В заседании объявлен перерыв.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отложил заседание по рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения народному депутату Украины Сергею Кузьминых на 11 февраля.

Об этом объявил следователь судья Олег Ткаченко, сообщает "Укринформ".

"Я считаю, что надо нам объявить перерыв в судебном заседании для предоставления Кузьминых времени на ознакомление с ходатайством, приложениями к нему и, соответственно, общение с адвокатом, определение своей правовой позиции и подготовки к своей защите при рассмотрении этого ходатайства – до 11 февраля, планируем на 10-ть", — проинформировал судья.

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Отметим, что заседание должно было начаться еще днем, но адвокат просила провести суд по видеоконференции.

Сам парламентарий написал на своей странице в Facebook, что во вторник он находится в Житомирском апелляционном суде и пытается выйти на связь в формате видеоконференции.

Он подчеркнул, что не прятался и не собирается прятаться.

Судья отказал и вызвал Кузьминых на 16:00.

Народный депутат прибыл, но заседание началось с ходатайства об отводе секретаря. В отводе было отказано, после чего судья объявил перерыв.

Напомним:

28 января в НАБУ сообщили о разоблачении действующего народного депутата Украины с поличным при получении неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. По данным правоохранителей, Кузьминых получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что для однопартийцев эта новость стала шоком. Сам нардеп после этого инцидента обратился с просьбой временно исключить его из фракции в Верховной Раде с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.

Скандальная мера пресечения для Сергея Кузьминых: нардеп прибыл в суд | Новости Украины

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